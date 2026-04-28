Штраф до 3 тысяч рублей грозит россиянам за кормление голубей у дома
С виновника даже могут взыскать стоимость чистки фасадов.
Россиян могут оштрафовать за кормление голубей во дворе дома. Сумма штрафа доходит до трех тысяч рублей. При этом прямого наказания нет, штраф полагается по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Об этом рассказала юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина. Ее слова приводит РИА Недвижимость.
По словам эксперта, после голубей остается мусор: крошки, шелуха, помет, что приводит к нарушению санитарных норм. Если следы голубей останутся на стенах дома, то управляющая компания может пойти в суд и взыскать с виновника стоимость чистки фасадов.
Ранее дачникам напомнили о штрафах до 20 тысяч рублей за неправильное сжигание мусора. Костер можно разводить только в яме глубиной от 30 сантиметров или в прочной металлической бочке.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.