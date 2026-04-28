С виновника даже могут взыскать стоимость чистки фасадов.

Россиян могут оштрафовать за кормление голубей во дворе дома. Сумма штрафа доходит до трех тысяч рублей. При этом прямого наказания нет, штраф полагается по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Об этом рассказала юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина. Ее слова приводит РИА Недвижимость.

По словам эксперта, после голубей остается мусор: крошки, шелуха, помет, что приводит к нарушению санитарных норм. Если следы голубей останутся на стенах дома, то управляющая компания может пойти в суд и взыскать с виновника стоимость чистки фасадов.

Ранее дачникам напомнили о штрафах до 20 тысяч рублей за неправильное сжигание мусора. Костер можно разводить только в яме глубиной от 30 сантиметров или в прочной металлической бочке.

