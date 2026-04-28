Общество
28 апреля 15:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Штраф до 3 тысяч рублей грозит россиянам за кормление голубей у дома

С виновника даже могут взыскать стоимость чистки фасадов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россиян могут оштрафовать за кормление голубей во дворе дома. Сумма штрафа доходит до трех тысяч рублей. При этом прямого наказания нет, штраф полагается по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Об этом рассказала юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина. Ее слова приводит РИА Недвижимость.

По словам эксперта, после голубей остается мусор: крошки, шелуха, помет, что приводит к нарушению санитарных норм. Если следы голубей останутся на стенах дома, то управляющая компания может пойти в суд и взыскать с виновника стоимость чистки фасадов.

Ранее дачникам напомнили о штрафах до 20 тысяч рублей за неправильное сжигание мусора. Костер можно разводить только в яме глубиной от 30 сантиметров или в прочной металлической бочке.

