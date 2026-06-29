Подобный запрет уже действует в Подмосковье, и в случае успеха пилотного проекта изменения примут на федеральном уровне.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Введение ответственности за продажу горюче-смазочных материалов детям во всех регионах России рассматривают в Госдуме. Такой вариант возможен, если подобный запрет, установленный в Подмосковье, принесет положительные результаты. Он начнет действовать с 1 сентября этого года, а за нарушение придется заплатить пять тысяч — физлицам, 50 тысяч — должностным и 100 тысяч — юрлицам. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Исключение составляют подростки, которые имеют право управлять мопедами и мотоциклами. На АЗС у них обязаны проверить документы. Инициатива призвана сократить число аварий с детьми на питбайках. Параллельно разрабатывается законопроект об использовании этого вида транспорта в целом — в нем также говорится о запрете продажи ГСМ несовершеннолетним, рассказал председатель комитета Госдумы Артем Метелев.

Ранее в Казани произошло очередное ДТП с молодым питбайкером — он влетел в движущуюся легковую машину и получил травмы. Оказалось, у водителя мини-мотоцикла даже не было прав.

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