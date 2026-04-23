Общество
23 апреля 15:05
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Штрафы за нарушение ГОСТа будут грозить мастерам маникюра

Сам стандарт остается добровольным.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новый ГОСТ для услуг маникюра и педикюра начнет действовать с 30 апреля, об ответственности предупредила юрист Диана Халитова. Ее слова передает РИА Новости.

В рамках ГОСТа вводятся более строгие требования к стерилизации инструментов, устанавливает единые этапы процедур и ограничения по времени. Нормы действуют для салонов и специалистов, работающих на дому. Сам стандарт остается добровольным, но если специалист оказывает услуги «по ГОСТу», то он обязан ему соответствовать. Таким образом, если он его нарушит, то клиент может потребовать возмещения ущерба.

Если в договоре будут условия, ущемляющие права клиента, то будут грозить штрафы до одной тысячи рублей для должностных лиц и до десяти тысяч рублей для компаний. За услуги ненадлежащего качества организации могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 300 тысяч рублей.

Помимо этого, клиент может потребовать бесплатного устранения недостатков, снижения стоимости или возврата денег, а также компенсации расходов на исправление у другого специалиста.

Ранее сообщалось, что в некоторые СМИ «просочилась» информация, что якобы школьницам по этим правилам запретят делать маникюр. Однако это фейк, заявил юрист Илья Русяев. ГОСТ создан для регулирования ногтевого сервиса. В нем прописано, сколько должен занимать по времени сеанс. Например, классический (обрезной) маникюр должен занимать 45-60 минут, аппаратный - 40-70 минут, комбинированный и препаратный - 40-60 минут. Для педикюра нормы шире - от часа до полутора в зависимости от типа обработки. Разработаны требования и к архитектуре ногтевой пластины, а также к безопасности используемых составов.

