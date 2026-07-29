Шумный ремонт хотят запретить по всей стране с десяти вечера до восьми утра
Законопроект касается не только квартир, но и стройплощадок и уборки снега.
В Госдуму внесли законопроект, который должен сделать тишину в домах общим правилом для всей страны. Депутаты от «Новых людей» предлагают запретить любые шумные работы с десяти вечера до восьми утра. Под запрет попадут и перфораторы в квартирах, и ремонт на стройплощадках, и даже механизированная уборка снега у дома. Исключение — только аварийные и неотложные работы, которые нельзя отложить.
Сейчас в каждом регионе свои порядки: где-то шуметь нельзя, где-то людям приходится доказывать, что их покой нарушен. Новый закон должен всё уравнять. Если его примут, он заработает с 1 января 2027 года.
Ранее мы писали, что газовики в Татарстане столкнулись с агрессией при обслуживании домов. Сотрудников аварийных служб запирали в квартирах.
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