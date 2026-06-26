Общество
26 июня 19:42
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«Вечерняя Казань»

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Сильный дождь, гроза и ветер снова придут в Татарстан

Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Сильный дождь, гроза и ветер снова придут в Татарстан

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане, в том числе в Казани, 27 июня вновь ожидаются сильный дождь, гроза. А скорость ветра будет достигать 15—17 метров в секунду. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по республике.

Жителям напомнили, что в такую погоду нельзя прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Не стоит оставлять детей без присмотра, и нужно помогать пенсионерам и больным людям.

Ранее сообщалось, что в регионе осадков за июнь выпадет больше климатической нормы, а средняя температура окажется в пределах климатической нормы. Средняя температура в июне, по многолетним данным, составляет 18,3 градуса. А осадков должно выпасть 56,7 миллиметра.

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