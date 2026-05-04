Пишет лонгриды, репортажи и новости преимущественно на социальную тематику (благотворительность, инклюзия, истории людей). Готовит материалы и об экологии, информационных технологиях, городской среде и туризме. Училась по направлению «Мультимедийная журналистика» в КФУ.

В столице работает программа «Город без брошенных животных».

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В Казани жители стали жаловаться на укусы безнадзорными собаками втрое реже. Об этом рассказали на деловом понедельнике в мэрии.

- Сегодня можно сказать, что программа «Город без брошенных животных» приносит свои результаты. За эти годы на 43% уменьшилось количество жалоб граждан на животных без владельцев, - отметили в мэрии.

Если в 2021 году на безнадзорных животных жаловались 6,6 тысячи раз, то в 2025 – 3,9 тысячи. Кроме того, меньше стало жалоб и на укусы – 1433 по сравнению с 1971.

По словам руководителя исполкома Казани Рустама Гафарова, это говорит о том, что город стал безопаснее. Задача столицы — продолжить работу по снижению жалоб и сделать так, чтобы и людям, и их питомцам было комфортно жить в Казани, заключил он.

Ранее мы также писали, что в татарстанской столице на отлов и содержание бродячих собак в Казани потратят 42,5 миллиона рублей. В этом году на бездомных животных потратят на 2,3 миллиона больше, чем в 2025 году. Контракт на работу заключён с ООО «Зооцентр». На содержание животных пойдет 40,6 миллиона, а на отлов – 1,85 миллиона.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.