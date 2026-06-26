Общество
26 июня 20:33
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

СК хотел понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, заявил Бастрыкин

Количество подростков, совершивших теракты и подобные преступления, увеличилось в три раза, рассказал председатель Следственного комитета.

СК хотел понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, заявил Бастрыкин

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России возраст, с которого можно привлекать к уголовной ответственности, хотели понизить с 16 лет до 12. Однако предложение не нашло поддержки, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках Петербургского международного юрфорума.

Бастрыкин отметил, что количество подростков, совершивших теракты и подобные преступления, в прошлом году увеличилось в три раза. В 2026 году Следственный комитет возбудил восемь дел из-за нападения несовершеннолетних на школы и другие учебные заведения. В 2025 году таких случаев было шесть, но правоохранители также пресекли 18 приготовлений к подобным атакам.

За последние три года участились и случаи травли между подростками ради популярности. Как отметил Бастрыкин, руководство школ чаще всего знает об издевательствах, но не предпринимает мер.

«Мы ранее неоднократно предлагали и сейчас настаиваем на том, что следует принять дополнительные меры к увеличению штата и финансирования психологической службы по образовательным учреждениям», — приводит слова председателя СК ТАСС.

Ранее сообщалось, что непосредственно в Татарстане уровень подростковой преступности снизился. Согласно статистике, подобных случаев стало меньше более чем на треть.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба мэрии Казани
Казанская выпускница получила высшие баллы на ЕГЭ по трем предметам

Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.

соцсети
Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

пресс-служба раиса Татарстана
Минниханов посетил скачки в честь Сабантуя на Казанском ипподроме

Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Татарстана взыскал 1 миллион рублей в пользу пострадавшего подростка

Компенсацию морального вреда выплатят осужденные.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше