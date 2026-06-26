Количество подростков, совершивших теракты и подобные преступления, увеличилось в три раза, рассказал председатель Следственного комитета.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России возраст, с которого можно привлекать к уголовной ответственности, хотели понизить с 16 лет до 12. Однако предложение не нашло поддержки, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках Петербургского международного юрфорума.



Бастрыкин отметил, что количество подростков, совершивших теракты и подобные преступления, в прошлом году увеличилось в три раза. В 2026 году Следственный комитет возбудил восемь дел из-за нападения несовершеннолетних на школы и другие учебные заведения. В 2025 году таких случаев было шесть, но правоохранители также пресекли 18 приготовлений к подобным атакам.



За последние три года участились и случаи травли между подростками ради популярности. Как отметил Бастрыкин, руководство школ чаще всего знает об издевательствах, но не предпринимает мер.



«Мы ранее неоднократно предлагали и сейчас настаиваем на том, что следует принять дополнительные меры к увеличению штата и финансирования психологической службы по образовательным учреждениям», — приводит слова председателя СК ТАСС.



Ранее сообщалось, что непосредственно в Татарстане уровень подростковой преступности снизился. Согласно статистике, подобных случаев стало меньше более чем на треть.



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