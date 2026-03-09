Сколько новых профессий появилось в России за 30 лет
Благодаря развитию ИИ-технологий и систем роботизации появилось множество новых специальностей.
За последние 30 лет в общероссийском классификаторе появилось целых две тысячи новых наименований, пишет телеграм-канал «Суверенная экономика», ссылаясь на данные Минтруда России. Всего в классификаторе сейчас 10 тысяч профессий. Новые наименования, включаемые в него с 1994 года, часто связаны с системами роботизации и ИИ-технологий.
Так, значительную роль для экономики страны уже играют специалисты по 3D-печати, а также промпт-инженеры и другие специалисты в области искусственного интеллекта. Министерство труда отмечает, что под влиянием технологического развития классификатор продолжит пополняться и в будущем.
Впрочем, развитие искусственного интеллекта - это не только новые вакансии на рынке труда, но и огромные затраты энергоресурсов. К 2027 году количество электричества, которое потребляет ИИ в мире, достигнет масштабов энергоиндустрии всей России. Подробнее об этом Анна Рожкова рассказывает в своей авторской колонке.
