Благодаря развитию ИИ-технологий и систем роботизации появилось множество новых специальностей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За последние 30 лет в общероссийском классификаторе появилось целых две тысячи новых наименований, пишет телеграм-канал «Суверенная экономика», ссылаясь на данные Минтруда России. Всего в классификаторе сейчас 10 тысяч профессий. Новые наименования, включаемые в него с 1994 года, часто связаны с системами роботизации и ИИ-технологий.

Так, значительную роль для экономики страны уже играют специалисты по 3D-печати, а также промпт-инженеры и другие специалисты в области искусственного интеллекта. Министерство труда отмечает, что под влиянием технологического развития классификатор продолжит пополняться и в будущем.

Впрочем, развитие искусственного интеллекта - это не только новые вакансии на рынке труда, но и огромные затраты энергоресурсов. К 2027 году количество электричества, которое потребляет ИИ в мире, достигнет масштабов энергоиндустрии всей России.

