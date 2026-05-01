Общество
1 мая 13:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Сколько получат ветераны ВОВ к 9 Мая

Выплата производится Соцфондом России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В преддверии Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны подготовили выплаты в десять тысяч рублей. Об этом рассказала депутат Госдумы, сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева. Ее слова приводит ТАСС.

Выплаты производит Соцфонд России. Они приходят вместе с пенсией в апреле или в начале мая. Для этого не нужно писать заявление. Кроме федеральных выплат ветераны могут получить и региональные. В разных регионах сумма отличается.

Ранее сообщалось, что в преддверии 9 Мая в Казани запустили меры поддержки для ветеранов войны. В рамках празднования им вручают продуктовые наборы, а также поздравительные открытки от раиса республики и мэра Казани.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.