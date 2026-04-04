Статистику предоставил Минздрав.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Число россиян старше 100 лет составляет порядка 17 тысяч человек, поделилась с РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

- Сегодня в России проживает более 35 миллионов человек старшего возраста, причем более 17 тысяч россиян перешагнули 100-летний рубеж, - сообщила Ткачева, назвав глобальной тенденцией увеличение продолжительности жизни.

Специалист Минздрава подчеркнула, что из-за изменения демографической реальности меняется запрос к государству и обществу.

- Система здравоохранения должна быть ориентирована на профилактику и ведение хронических заболеваний, образование - на обучение в течение всей жизни, социальная помощь - на поддержку самостоятельности, городская среда и транспорт - на доступность и безопасность, культура - на вовлеченность людей старшего возраста, - цитирует агентство эксперта.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.