4 апреля 15:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Сколько в России живет людей, которым больше ста лет

Статистику предоставил Минздрав.

Число россиян старше 100 лет составляет порядка 17 тысяч человек, поделилась  с РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

- Сегодня в России проживает более 35 миллионов человек старшего возраста, причем более 17 тысяч россиян перешагнули 100-летний рубеж, - сообщила  Ткачева, назвав глобальной тенденцией увеличение продолжительности жизни.  

Специалист Минздрава подчеркнула, что из-за изменения демографической реальности меняется запрос к государству и обществу.  

- Система здравоохранения должна быть ориентирована на профилактику и ведение хронических заболеваний, образование - на обучение в течение всей жизни, социальная помощь - на поддержку самостоятельности, городская среда и транспорт - на доступность и безопасность, культура - на вовлеченность людей старшего возраста, - цитирует агентство эксперта.

Ранее сообщалось, что создаваемая учеными России «цифровая опухоль» поможет изучить рак печени. Над трехмерной моделью россияне будут работать вместе с коллегами из Ирана.

