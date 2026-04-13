Следы Усольцевых, поиск которых идет под Красноярском, могли полностью исчезнуть
Супруги Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время похода в урочище Буратинка.
Найти следы семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, весной будет почти невозможно. Об этом РИА Новости сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
«В течение зимнего периода следы могут затереться, и по весне придется искать другие варианты поисков», — отметили в организации.
При этом собеседник агентства призвал не терять надежду.
«Наше дело — продолжать поиски», — добавил он.
Напомним, супруги Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время похода в урочище Буратинка. Несмотря на самые масштабные в истории края поиски с участием более 1,5 тысячи человек, их так и не нашли. В их машине обнаружили крупную сумму денег и не нашли снаряжения для тайги. Телефон главы семьи последний раз ловил связь в семи километрах от ближайшего посёлка.
Ранее сообщалось, что сын Усольцевой готовится возобновить поиски пропавшей семьи. Даниил Баталов ждет, пока сойдет снег.
