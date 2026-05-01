В правительственном постановлении речь идёт о спутниковом оборудовании.

Утром 1 мая некоторые телеграм-каналы разнесли новость о том, что в Россию якобы запретили ввозить iPhone, Samsung и другие смартфоны. Поводом стало постановление правительства, которое трактовали как запрет на устройства спутниковой связи, приписав к ним и телефоны. Однако эта информация быстро разлетелась именно как фейк.

На деле всё иначе. В приложении к постановлению №488 чётко прописаны коды товаров, подпадающих под ограничения. Это спутниковое оборудование — терминалы и антенны вроде Starlink и OneWeb. Смартфоны проходят по другому коду — 8517 13 000 0, которого в запретительном списке нет. Поэтому ни новые iPhone, ни Google Pixel, ни устройства Samsung под новые ограничения не подпадают, уточнили СМИ.

