Общество
6 мая 11:22
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

SMS от имени Telegram начали присылать мошенники, чтобы украсть данные

На самом деле ссылка в сообщении не связана с мессенджером.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники присылают жителям России SMS от имени Telegram с угрозами блокировки аккаунта, однако на самом деле при переходе по ссылке можно столкнуться с проблемами. Об этом сообщает News.ru.

В сообщениях пользователям предлагают перейти по ссылке якобы для сохранения доступа к профилю. Однако на самом деле ссылка не связана с мессенджером, при переходе по ней мошенники могут украсть данные и взломать учетную запись. Рекомендуется не открывать подозрительные адреса из SMS и не вводить коды подтверждения на сторонних сайтах.

Уведомления о безопасности лучше проверять только в официальном приложении Telegram.

Ранее сообщалось, что у мошенников набирает все большую популярность новая схема обмана через рассылку СМС и обратные звонки. Сначала жертве приходит сообщение с предупреждением о взломе аккаунта на «Госуслугах» и просьбой срочно позвонить по указанному номеру. Позвонив, пострадавший попадает в поддельный call-центр, где аферисты под видом сотрудников службы поддержки просят назвать секретные коды. Получив их, у них появляется доступ к персональным данным, и они могут оформлять кредиты на имя жертвы и проводить другие операции.

