Собчак на шоу «Быстрые свидания» назвала казанского блогера «дешевым понторезом»
Сулейману «прилетело» за фейковое фото в частном джете.
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в шоу «Быстрые свидания» посмеялась над казанским диджеем и блогером Сулейманом. Он выставил фото, на котором якобы летит в частном джете. Фотошоп «прилепил» и облака за иллюминатором, что и стало поводом для насмешки.
«Выглядит как понты дешевые», - сказала Собчак и отвергла его кандидатуру в качестве будущего жениха для невесты.
Сам же инфлюенсер назвал фото самоиронией.
Ранее Ксения Собчак назвала Казань прекрасным местом. Журналистка приезжала в столицу Татарстана на конкурс красоты БРИКС. Ксения отметила уровень благоустройства парков и дорог в городе.
