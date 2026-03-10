Сулейману «прилетело» за фейковое фото в частном джете.

Автор фото: vk.com/metchtv

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в шоу «Быстрые свидания» посмеялась над казанским диджеем и блогером Сулейманом. Он выставил фото, на котором якобы летит в частном джете. Фотошоп «прилепил» и облака за иллюминатором, что и стало поводом для насмешки.

«Выглядит как понты дешевые», - сказала Собчак и отвергла его кандидатуру в качестве будущего жениха для невесты.

Сам же инфлюенсер назвал фото самоиронией.

Ранее Ксения Собчак назвала Казань прекрасным местом. Журналистка приезжала в столицу Татарстана на конкурс красоты БРИКС. Ксения отметила уровень благоустройства парков и дорог в городе.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.