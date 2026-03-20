Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В пятницу, 20 марта, погода в Татарстане будет переменчивой, но без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ожидается переменная облачность, ветер южный и юго-западный. Ночью его скорость составит 2–7 метров в секунду, днем порывы усилятся до 4–9 метров в секунду.

Температура днем поднимется до +3…+8 градусов. А вот ночью столбики термометров опустятся до -2…-7, местами до -10. Ночью и утром возможен туман, на дорогах сохранятся участки с гололедом.

Для метеочувствительных людей есть важная новость: в субботу ожидается слабая магнитная буря: 21 марта — в течение всего дня.

Ранее мы писали, что в Казани зафиксировали пятый температурный рекорд подряд. Предыдущий максимум 2015 года составлял +7,3 градуса.

Также сообщалось, что Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной. Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины.

