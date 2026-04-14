Общество
14 апреля 16:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Сотрудников из Индии в Татарстане ждет 3,3 тысячи рабочих мест

Всего год назад квота на индийские кадры составляла всего 650 человек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году в республике на работу смогут устроить 3,3 тысячи сотрудников из Индии. Это в пять раз больше, чем в 2025 году, когда, несмотря на квоту в 650 человек, были трудоустроены 707 иностранцев на 15 предприятиях Татарстана. О потребности увеличить кадровые обороты в этом году заявили турфирмы, деревообрабатывающее предприятие, ОЭЗ и другие. Республике нужны монтажники труб, арматурщики, бетонщики, слесари, кулинары и еще ряд специалистов. Об этом сообщает РБК, приводя слова замглавы министерства труда, занятости и соцзащиты Татарстана Клары Тазетдиновой на встрече с членами рекрутинговых компаний Индии в Агентстве инвестиционного развития республики.

Как заявил замглавы управления по вопросам миграции МВД по республике Антон Губачев, всего за три месяца текущего года из Индии прибыло втрое больше трудовых мигрантов, на учете находится 1,8 тысячи индийских граждан. Учиться приехали 995 человек, работать — 433, остальные имеют частные цели. За прошлый год гости из этой страны совершили три уголовных преступления — кражи.

Тазетдинова отметила, что кадровый обмен с Индией удобен и полезен своим трудовым потенциалом, уровнем квалификации и распространенностью английского языка. Иностранцев планируют устраивать в сферу технологий, строительство, медицины и сельского хозяйства.

«Мы так хорошо развиваем экономику в Татарстане, что рынок труда за нами не успевает. Безработица в республике составляет менее одного процента. Нам нужно нанимать больше людей на наши предприятия», — заявила она.

Ранее сообщалось, что мигранты, прибывшие в Татарстан, чаще всего устраиваются на работу в строительный комплекс. В этом году мигрантам выдали семь тысяч патентов на работу и 1463 разрешения на работу иностранцев, которые приехали из визовых стран.

