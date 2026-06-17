Общество
17 июня 20:00
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«Вечерняя Казань»

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Совфед потребовал от операторов компенсировать ущерб, причиненный мошенниками

Мера будет действовать, если будет доказана халатность оператора.

Совфед потребовал от операторов компенсировать ущерб, причиненный мошенниками

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Совете Федерации одобрили закон, по которому операторы связи обязаны будут компенсировать ущерб от действий мошенников, если они не приняли дополнительные меры по защите от них. Норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству, пишет ТАСС.

Теперь операторы должны будут выявлять подозрительные номера и передавать информацию о них в государственную информационную систему «Антифрод». А также на них ложится обязанность по блокировке подозрительного номера и всех номеров владельца. Если эти условия не будут выполнены и мошенники смогут украсть деньги абонента, то оператор будет обязан возместить ущерб, но только в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что для борьбы с мошенниками в России создадут базу IMEI-номеров. Также вводится лимит на банковские карты.

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