4 апреля 15:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Создаваемая учеными России «цифровая опухоль» поможет изучить рак печени

Над трехмерной моделью россияне будут работать вместе с коллегами из Ирана.

Создаваемая учеными России «цифровая опухоль» поможет изучить рак печени

Автор фото: Peakstock / Shutterstock / FOTODOM

В планах ученых Сеченовского университета и Института Роян – создание трехмерной модели опухоли печени для изучения метаболизма раковых клеток с помощью биофотоники и искусственного интеллекта, пишет «ГазетаRu» со ссылкой на пресс-службу университета.  

Ученые намерены изучить одну из самых агрессивных форм рака печени -  гепатоцеллюлярную карциному, которая характеризуется частыми рецидивами и низкой эффективностью лечения. Для изучения стволоподобных клеток, способных к бесконечному делению и устойчивых к терапии, будут созданы 3D-органоиды — миниатюрные модели опухоли, воспроизводящие структуру и разнообразие клеток реальной ткани, благодаря которым исследователи максимально приблизятся к существующим в организме условиям.  

Результаты исследования лягут в основу персонализированного подхода к терапии рака печени, помогут выявлять наиболее агрессивные клетки и создать новые препараты для предотвращения рецидивов, пояснила заведующая лабораторией омиксных и регенеративных технологий Дарья Кузнецова.  

Ученые намерены создать инструмент, помогающий точнее подбирать терапию и воздействовать именно на клетки, отвечающие за рост опухоли и ее возвращение после лечения.

