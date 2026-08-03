Соревнования продлятся до 30 сентября.

Автор фото: комитет физической культуры и спорта Казани

Казань, ставшая одной из семи площадок, где проходит Спартакиада, будет проводить соревнования с 1 августа по 30 сентября. Об этом сообщил председатель комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов.

Сама Спартакиада является ключевым этапом отбора в национальную сборную для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Соревнования проводятся по 11 видам спорта, в них будут участвовать более 12 тысяч атлетов. На Центральном стадионе уже прошел турнир по регби, на котором команда Татарстана одержала третье место.

Ранее сообщалось, что казанцы стали в четыре раза больше тратить на спортивные мероприятия. Заметно выросли траты горожан также на театры, шоу и концерты.

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