Спартакиада для отбора спортсменов на Олимпиаду в США стартовала в Казани
Соревнования продлятся до 30 сентября.
Казань, ставшая одной из семи площадок, где проходит Спартакиада, будет проводить соревнования с 1 августа по 30 сентября. Об этом сообщил председатель комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов.
Сама Спартакиада является ключевым этапом отбора в национальную сборную для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Соревнования проводятся по 11 видам спорта, в них будут участвовать более 12 тысяч атлетов. На Центральном стадионе уже прошел турнир по регби, на котором команда Татарстана одержала третье место.
Ранее сообщалось, что казанцы стали в четыре раза больше тратить на спортивные мероприятия. Заметно выросли траты горожан также на театры, шоу и концерты.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.
Свыше шести пострадавших остаются в тяжёлом состоянии.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.