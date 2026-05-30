Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков в беседе с RT рассказал, что с наступлением жары балкон превращается в зону риска для целого ряда предметов. Под прямыми солнечными лучами они нагреваются значительно сильнее окружающего воздуха, особенно если речь о металле, тёмном пластике, стекле и герметичных корпусах.

В первую очередь нельзя хранить устройства с литийионными аккумуляторами — пауэрбанки, электросамокаты, ноутбуки, шуруповёрты, старые телефоны и аккумуляторные батареи. При нагреве в них ускоряются химические процессы, растёт внутреннее давление, и это может привести к возгоранию. Обычная бытовая электроника тоже страдает: роутеры, удлинители, зарядные станции и колонки рассчитаны на определённый диапазон температур. При перегреве у них ухудшается теплоотвод, изоляция может меняться, техника начинает работать нестабильно и может искрить.

Опасны на балконе и аэрозольные баллоны, монтажная пена, растворители, бензин для садовой техники, ацетон и другие легковоспламеняющиеся вещества. От нагрева содержимое герметичной ёмкости расширяется, давление внутри растёт, и баллон может просто разорвать. Пластиковые канистры, контейнеры и упаковка с бытовой химией тоже не любят солнца — под ультрафиолетом пластик становится хрупким, химические вещества начинают испаряться быстрее, особенно в замкнутом пространстве.

Специалист посоветовал убрать с балкона всё, что чувствительно к перепадам температуры и солнечному нагреву, чтобы не рисковать ни имуществом, ни здоровьем.

