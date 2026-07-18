Общество
18 июля 23:26
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«Вечерняя Казань»

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Среди россиян заметно увеличился спрос на наличные

Центробанк объясняет это отключениями мобильного интернета в стране.

Среди россиян заметно увеличился спрос на наличные

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В первой половине июля объем наличных денег в обращении вырос на 7% - до 513 миллиардов  рублей. Для сравнения: среднемесячный показатель во втором квартале составил 479,4 миллиарда рублей, приводит данные «Интерфакс».  

По информации Центробанка, в апреле наличных денег в обращении было чуть больше 607 миллиардов, в мае показатель упал до 381 миллиарда. В июне вырос до 449 миллиардов. Как уточнили в «Интерфаксе», в начале июля спрос удвоился в сравнении с предыдущим периодом.  

По словам представителей Банка России,  рост спроса на наличные связан с адаптацией граждан к налоговым изменениям и отключениями мобильного интернета, из-за которых россияне вынуждены снимать деньги для различных платежей.

Ранее мы писали, что Татарстан обогнал Россию по годовой инфляции. Цены в республике за месяц выросли на процент с лишним.

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