Средний размер потребительского кредита татарстанцев вырос до 221,5 тыс. рублей
По этому показателю республика вошла в пятерку регионов.
Татарстан стал вторым среди российских регионов по темпам роста среднего чека. На первом месте – Якутия с ростом на 29,4 процента.
Республика вошла также в топ-5 по размеру среднего потребительского кредита. Он увеличился на 13,8% в сравнении с месяцем ранее - до 221,5 тысячи рублей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй. Впереди по этому показателю - Москва, Санкт-Петербург, Московская и Тюменская области.
Если брать в целом по России, в июне средний размер потребительского кредита вырос на 7,9% в сравнении с маем и составил 187,7 тысячи рублей.
Ранее мы писали, что в Татарстане потребительские цены за июнь поднялись на 1,11 процента по сравнению с маем. С начала года рост составил уже 4,84 процента. А если смотреть год к году — к июню 2025-го — цены взлетели на 7,26 процента. Это выше, чем в среднем по России.
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