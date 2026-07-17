Общество
17 июля 01:43
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«Вечерняя Казань»

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Средний размер потребительского кредита татарстанцев вырос до 221,5 тыс. рублей

По этому показателю республика вошла в пятерку регионов.

Средний размер потребительского кредита татарстанцев вырос до 221,5 тыс. рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан стал вторым среди российских регионов по темпам роста среднего чека. На первом месте – Якутия с ростом на 29,4 процента.  

Республика вошла также в топ-5 по размеру среднего потребительского кредита. Он увеличился на 13,8% в сравнении с месяцем ранее - до 221,5 тысячи рублей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй. Впереди по этому показателю - Москва, Санкт-Петербург, Московская и Тюменская области.

Если брать в целом по России, в июне средний размер потребительского кредита вырос на 7,9% в сравнении с маем и составил 187,7 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что в Татарстане потребительские цены за июнь поднялись на 1,11 процента по сравнению с маем. С начала года рост составил уже 4,84 процента. А если смотреть год к году — к июню 2025-го — цены взлетели на 7,26 процента. Это выше, чем в среднем по России.

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