При этом средневзвешенная ставка увеличилась.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В феврале средний срок ипотеки в России опустился до минимума за последние три года. Подсчетами занялось РИА Новости, используя данные Центрального банка.

В феврале срок составил 23 года 10 месяцев. Меньше этого значения на 1 месяц показатель был в январе 2023 года.

В января нынешнего года он был на 29 месяцев больше. Год назад, в феврале 2025 года, – на 24 месяца больше. Тогда этот показатель составлял соответственно 26 лет и 3 месяца и 25 лет и 10 месяцев.

При этом, как пишет РИА Новости, средневзвешенная ставка по ипотеке в феврале увеличилась на 2,35 процентного пункта — до 9,99%. Для сравнения: в январе она была 7,64%.

Ранее сообщалось, что из-за снижения ставок по ипотеке вырастут цены на «вторичку». Объем ипотеки в стоимостном выражении за 2026 год может вырасти до 20%.

