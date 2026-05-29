Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средняя стоимость брони пятизвездочного отеля в ОАЭ на летний отдых в 2026 году снизилась на 50-70%, до 8-9 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

При этом агрегатор «Островок» указывает на среднюю цену 24 300 рублей за ночь (-9%), а OneTwoTrip зафиксировал снижение до 28 800 рублей (-4%). По словам гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, цены остались на уровне 2025 года из-за завершения восстановления загрузки.

Горин заметил, что стоимость авиабилетов из России в ОАЭ за год снизилась на 40-50%. Минимальная цена билета в направлении туда и обратно начинается от 40 тысяч рублей. По его словам, среди пакетных направлений Эмираты могут стать одним из самых доступных вариантов летнего отдыха, однако Минэкономразвития должно снять рекомендации о приостановке продаж туров.

Увеличение бронирований при этом станет заметно лишь осенью, так как большая часть россиян уже решила, где будет отдыхать.

