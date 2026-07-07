Общество
7 июля 16:49
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«Вечерняя Казань»

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Срочников начнут отправлять в пожарные части МЧС

Идею поддержало правительство.

Срочников начнут отправлять в пожарные части МЧС

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Законопроект об отправке солдат-срочников на работу в пожарные части МЧС поддержало правительство России. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.

Солдатам предстоит тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы. Также законопроектом расширят полномочия воинских подразделений ФПС МЧС на населенные пункты и организации. Сейчас спасатели таких подразделений могут работать только на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах.

Зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что благодаря этому решению в МЧС снизится дефицит личного состава. Речь идет прежде всего о рядовом и младшем начальствующем составах. В документах говорится, что в МЧС в среднем за год численность дежурных караулов снижается на три - пять процентов.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что новая волна мобилизации в России пока не обсуждается.

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