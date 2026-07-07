Срочников начнут отправлять в пожарные части МЧС
Идею поддержало правительство.
Законопроект об отправке солдат-срочников на работу в пожарные части МЧС поддержало правительство России. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.
Солдатам предстоит тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы. Также законопроектом расширят полномочия воинских подразделений ФПС МЧС на населенные пункты и организации. Сейчас спасатели таких подразделений могут работать только на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах.
Зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что благодаря этому решению в МЧС снизится дефицит личного состава. Речь идет прежде всего о рядовом и младшем начальствующем составах. В документах говорится, что в МЧС в среднем за год численность дежурных караулов снижается на три - пять процентов.
Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что новая волна мобилизации в России пока не обсуждается.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.