Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сервис Okursah провёл исследование и выяснил, сколько россияне тратят на подготовку к ЕГЭ в 2026 году. Суммы зависят от выбранного формата и могут отличаться в десятки раз.

Самый скромный вариант — самостоятельная подготовка с покупкой пособий и несколькими консультациями репетитора. Всё вместе обойдётся примерно в 13,6 тысячи рублей за год.

Самый дорогой — индивидуальные занятия с частным репетитором. Студенты и начинающие педагоги берут от 600 до 1200 рублей за час. Опытные школьные учителя — от полутора до трёх тысяч. Эксперты ЕГЭ и вузовские преподаватели — от четырёх до десяти тысяч рублей за академический час. Если заниматься раз в неделю весь учебный год, подготовка по одному предмету выльется в сумму от 54 до 150 тысяч рублей.

Онлайн-школы оказались доступнее. Средняя месячная подписка стоит 4–6 тысяч рублей, годовая подготовка по одному предмету обойдётся примерно в 35–50 тысяч. Некоторые платформы предлагают пакетные тарифы сразу на несколько дисциплин, что ещё снижает цену одного курса.

Групповые курсы при вузах и образовательных центрах стоят 5–8 тысяч рублей в месяц за предмет. Это дешевле индивидуальных занятий, но меньше персонального внимания — в группах обычно по 10–15 человек.

Кроме собственно занятий, есть и дополнительные траты. Учебные пособия и сборники типовых вариантов могут стоить 3–7 тысяч рублей, платные пробные экзамены — 1,5–2,5 тысячи за попытку. Для онлайн-обучения иногда требуется купить ноутбук, веб-камеру, гарнитуру или графический планшет.

Эксперты приводят три сценария. Первый — самостоятельный ученик: около 13,6 тысячи рублей за год. Второй — подготовка в онлайн-школе по трём предметам: примерно 73 тысячи рублей. Третий — интенсивная подготовка в сильный вуз по четырём предметам с экспертами ЕГЭ: расходы могут превысить 580 тысяч рублей.

Аналитики предупреждают: родители часто оценивают подготовку только по цене одного занятия или месячной подписки, но реальный бюджет складывается из нескольких статей. Пробные экзамены, пособия, дополнительные консультации, интенсивы и цифровые сервисы — всё это вместе даёт итоговую сумму, которая может сильно отличаться от первоначальной прикидки, передает «Газета.Ru».

