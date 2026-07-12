Стартовал капремонт станций скорой помощи в Рубежном
При этом станция не прекращает работу — ремонт проводят поэтапно, чтобы не нарушать функционирование экстренной службы.
В Рубежном продолжаются работы по модернизации станции скорой медицинской помощи — их ведут специалисты из Республики Татарстан. На данный момент в главном корпусе полностью завершен демонтаж: сняты системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, расчищены внутренние конструкции. Кроме того, подготовлено основание для новой отмостки и заложен фундамент теплового пункта.
Сейчас строители сосредоточены на двух гаражных блоках: там уже выполнен внутренний демонтаж, идет устройство новой кровли, помещения готовят к следующим этапам строительно‑монтажных работ. При этом станция не прекращает работу — ремонт проводят поэтапно, чтобы не нарушать функционирование экстренной службы.
Как рассказал заместитель директора по строительству Артур Шамсутдинов, проект предполагает комплексное переоснащение объекта. В планах — полная замена инженерных сетей, отделка фасадов и внутренних помещений, монтаж утепленной кровли, а также установка современных систем: электроснабжения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и компьютерной сети. По итогам работ станция будет отвечать актуальным нормативам.
Особое внимание уделено комфорту персонала. Впервые в одном из гаражных блоков оборудуют комнату отдыха для водителей бригад скорой помощи — с восемью спальными местами, душевой, санузлом и бытовой зоной. Также на станции появится комната приема пищи, ее оснастят новой мебелью и оргтехникой. Территорию больничного городка благоустроят и заасфальтируют.
На площадке сейчас трудятся свыше 20 специалистов из Татарстана. По мере перехода к основным этапам ремонта численность бригады намерены довести до 50 человек.
Ранее мы писали, что фонд «Нэфис» направил 18 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.