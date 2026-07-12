Общество
12 июля 19:49
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«Вечерняя Казань»

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Стартовал капремонт станций скорой помощи в Рубежном

При этом станция не прекращает работу — ремонт проводят поэтапно, чтобы не нарушать функционирование экстренной службы.

Стартовал капремонт станций скорой помощи в Рубежном

Автор фото: телеканал «Россия Татарстан»

В Рубежном продолжаются работы по модернизации станции скорой медицинской помощи — их ведут специалисты из Республики Татарстан. На данный момент в главном корпусе полностью завершен демонтаж: сняты системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, расчищены внутренние конструкции. Кроме того, подготовлено основание для новой отмостки и заложен фундамент теплового пункта.

Сейчас строители сосредоточены на двух гаражных блоках: там уже выполнен внутренний демонтаж, идет устройство новой кровли, помещения готовят к следующим этапам строительно‑монтажных работ. При этом станция не прекращает работу — ремонт проводят поэтапно, чтобы не нарушать функционирование экстренной службы.

Как рассказал заместитель директора по строительству Артур Шамсутдинов, проект предполагает комплексное переоснащение объекта. В планах — полная замена инженерных сетей, отделка фасадов и внутренних помещений, монтаж утепленной кровли, а также установка современных систем: электроснабжения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и компьютерной сети. По итогам работ станция будет отвечать актуальным нормативам.

Особое внимание уделено комфорту персонала. Впервые в одном из гаражных блоков оборудуют комнату отдыха для водителей бригад скорой помощи — с восемью спальными местами, душевой, санузлом и бытовой зоной. Также на станции появится комната приема пищи, ее оснастят новой мебелью и оргтехникой. Территорию больничного городка благоустроят и заасфальтируют.

На площадке сейчас трудятся свыше 20 специалистов из Татарстана. По мере перехода к основным этапам ремонта численность бригады намерены довести до 50 человек.

Ранее мы писали, что фонд «Нэфис» направил 18 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск.

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