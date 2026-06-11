Общество
11 июня 14:45
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«Вечерняя Казань»

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Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически

Заявление подавать не придётся, все данные у Соцфонда уже есть.

Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что страховые пенсии по старости скоро начнут оформлять без заявлений — автоматически. По его словам, Социальный фонд уже располагает всей нужной информацией: стаж, пенсионные коэффициенты, количество детей и другие данные. Так что уведомление будет приходить само, а ходить по кабинетам и заполнять бумаги не понадобится.

Новые правила коснутся и досрочных пенсий для многодетных матерей, а также родителей детей с инвалидностью.

Сейчас будущим пенсионерам приходит уведомление на «Госуслугах» с предложением подать заявление. После вступления закона в силу даже этого не потребуется — всё сделают без участия человека.

Ранее мы писали, что ввести 13-ю пенсию предложили в Госдуме. Инициатива пойдет на пользу и экономике, поскольку все полученные средства пенсионеры направят на покупку товаров первой необходимости.

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