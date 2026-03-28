Общество
28 марта 02:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Студенты в Татарстане могут подтвердить льготный статус в электричках через MAX

Для этого достаточно показать QR-код на экране смартфона.

Автор фото: пресс-служба ППК «Содружество»

Студенты, пользующиеся пригородными поездами ППК «Содружество», могут подтвердить свой льготный статус без использования бумажных документов, с помощью цифрового ID в мессенджере MAX. Об этом сообщает пресс-служба пассажирской компании.  

«Для подтверждения права на льготу пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, который находится в разделе Цифровой ID в профиле мессенджера MAX, а кассиру – отсканировать его. Система автоматически проверит наличие пассажира в реестре учащихся, обеспечив надёжность и прозрачность процесса», - проинформировали в «Содружестве», уточнив, что при этом персональные данные пассажиров полностью защищены: кассиру при сканировании кода доступна только информация о праве пассажира на льготный проезд.  

Пока этой услугой могут воспользоваться студенты, покупающие билеты в пригородной кассе на станции Казань-1. В будущем ее внедрят на других станциях и в пригородных поездах.

Ранее сообщалось, что приставы Татарстана проследили за установкой подъемника на станции Ометьево. Устройство необходимо для маломобильных жителей.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

agrosila-holding.ru
Задержан глава отдела сахарного завода в Заинске, где водитель убивал кошек

Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
