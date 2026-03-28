Студенты в Татарстане могут подтвердить льготный статус в электричках через MAX
Для этого достаточно показать QR-код на экране смартфона.
Студенты, пользующиеся пригородными поездами ППК «Содружество», могут подтвердить свой льготный статус без использования бумажных документов, с помощью цифрового ID в мессенджере MAX. Об этом сообщает пресс-служба пассажирской компании.
«Для подтверждения права на льготу пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, который находится в разделе Цифровой ID в профиле мессенджера MAX, а кассиру – отсканировать его. Система автоматически проверит наличие пассажира в реестре учащихся, обеспечив надёжность и прозрачность процесса», - проинформировали в «Содружестве», уточнив, что при этом персональные данные пассажиров полностью защищены: кассиру при сканировании кода доступна только информация о праве пассажира на льготный проезд.
Пока этой услугой могут воспользоваться студенты, покупающие билеты в пригородной кассе на станции Казань-1. В будущем ее внедрят на других станциях и в пригородных поездах.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
