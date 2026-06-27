Общество
27 июня 00:10
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«Вечерняя Казань»

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Суд на 15 суток закрыл аптеку в центре Казани

Учреждение работало с грубым нарушением требований и условий лицензии.

Суд на 15 суток закрыл аптеку в центре Казани

Автор фото: ГУФССП России по Татарстану

По решению суда судебные приставы Вахитовского районного отделения Казани приостановили работу одной из аптек, расположенных в центральной части города, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.  

Суд признал юридическое лицо виновным в осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. Было установлено, что фармацевтическая деятельность в аптеке осуществлялась с систематическими грубыми нарушениями лицензионных требований и других обязательных норм законодательства.  

До этого учреждение уже трижды привлекалось к административной ответственности. Судебные приставы ознакомили представителей организации с судебным решением и опечатали помещение аптеки.  

В случае возобновления работы аптеки до окончания установленного судом срока нарушителю может грозить административная ответственность, напомнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что казанцы засыпают жалобами аквапарк «Ривьера». Посетители говорят, что многие горки не работают, а на некоторые аттракционы не пускают из-за роста и веса.

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