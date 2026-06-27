Суд на 15 суток закрыл аптеку в центре Казани
Учреждение работало с грубым нарушением требований и условий лицензии.
По решению суда судебные приставы Вахитовского районного отделения Казани приостановили работу одной из аптек, расположенных в центральной части города, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.
Суд признал юридическое лицо виновным в осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. Было установлено, что фармацевтическая деятельность в аптеке осуществлялась с систематическими грубыми нарушениями лицензионных требований и других обязательных норм законодательства.
До этого учреждение уже трижды привлекалось к административной ответственности. Судебные приставы ознакомили представителей организации с судебным решением и опечатали помещение аптеки.
В случае возобновления работы аптеки до окончания установленного судом срока нарушителю может грозить административная ответственность, напомнили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что казанцы засыпают жалобами аквапарк «Ривьера». Посетители говорят, что многие горки не работают, а на некоторые аттракционы не пускают из-за роста и веса.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.
Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.
Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.
Сбой произошел сразу у двух самолетов.
Компенсацию морального вреда выплатят осужденные.
Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.