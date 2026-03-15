Водитель фронтального погрузчика нарушил ПДД и столкнулся с легковушкой, что привело к смерти девушки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд вынес приговор жителю Казани, виновному в смертельном ДТП. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Прокуратура Московского района города поддержала государственное обвинение по уголовному делу.

Происшествие случилось 22 октября 2025 года. Водитель фронтального погрузчика проигнорировал дорожный знак «Стоп‑линия» и выехал на перекрёсток на красный свет светофора. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем. За рулём находилась 20‑летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте.

Суд назначил наказание в виде почти двух лет лишения свободы.

Дополнительно осуждённому запретили управлять транспортными средствами в течение этого же времени. Мера призвана снизить риски повторения подобных нарушений в будущем и подчеркнуть серьёзность последствий пренебрежения правилами дорожного движения.

