Суд приговорил виновника смертельного ДТП в Казани к лишению свободы
Водитель фронтального погрузчика нарушил ПДД и столкнулся с легковушкой, что привело к смерти девушки.
Суд вынес приговор жителю Казани, виновному в смертельном ДТП. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Прокуратура Московского района города поддержала государственное обвинение по уголовному делу.
Происшествие случилось 22 октября 2025 года. Водитель фронтального погрузчика проигнорировал дорожный знак «Стоп‑линия» и выехал на перекрёсток на красный свет светофора. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем. За рулём находилась 20‑летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте.
Суд назначил наказание в виде почти двух лет лишения свободы.
Дополнительно осуждённому запретили управлять транспортными средствами в течение этого же времени. Мера призвана снизить риски повторения подобных нарушений в будущем и подчеркнуть серьёзность последствий пренебрежения правилами дорожного движения.
