Общество
15 марта 10:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Суд приговорил виновника смертельного ДТП в Казани к лишению свободы

Водитель фронтального погрузчика нарушил ПДД и столкнулся с легковушкой, что привело к смерти девушки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд вынес приговор жителю Казани, виновному в смертельном ДТП. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Прокуратура Московского района города поддержала государственное обвинение по уголовному делу.

Происшествие случилось 22 октября 2025 года. Водитель фронтального погрузчика проигнорировал дорожный знак «Стоп‑линия» и выехал на перекрёсток на красный свет светофора. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем. За рулём находилась 20‑летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте.

Суд назначил наказание в виде почти двух лет лишения свободы.

Дополнительно осуждённому запретили управлять транспортными средствами в течение этого же времени. Мера призвана снизить риски повторения подобных нарушений в будущем и подчеркнуть серьёзность последствий пренебрежения правилами дорожного движения.

Всё самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.