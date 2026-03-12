Общество
12 марта 22:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Суд прикрыл казанский аквацентр «Лягушонок» на три месяца

В бассейн нагрянула проверка.

Суд прикрыл казанский аквацентр «Лягушонок» на три месяца

Автор фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

После поступления в Управление Роспотребнадзора по Татарстану жалоб  на работу детского аквацентра «Лягушонок», который находится в жилом доме по улице Мира в Казани, ведомство по согласованию с прокуратурой провело внеплановую выездную проверку.  

Она показала, что индивидуальный предприниматель нарушил санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, расположив аквацентр, в котором оказываются услуги плавания для детей от 1 года до 8 лет, на первом этаже жилого дома.  

Сотрудники ведомства обнаружили и другие нарушения. В частности, в центре не было лабораторного контроля за параметрами микроклимата, состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов, уровнями шума и освещенности, не проводились бактериологические и паразитологические исследования смывов с поверхностей, качества воды в ванне бассейна.  

Материалы на индивидуального предпринимателя были направлены в суд. Его решением деятельность бассейна (детский аквацентр «Лягушонок») запрещена сроком на 90 суток.

Ранее мы писали, что в сливочном масле казанской фирмы «Молснаб» обнаружили кишечную палочку. Порядка 800 килограммов продукции снято с реализации.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.