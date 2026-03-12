Суд прикрыл казанский аквацентр «Лягушонок» на три месяца
В бассейн нагрянула проверка.
После поступления в Управление Роспотребнадзора по Татарстану жалоб на работу детского аквацентра «Лягушонок», который находится в жилом доме по улице Мира в Казани, ведомство по согласованию с прокуратурой провело внеплановую выездную проверку.
Она показала, что индивидуальный предприниматель нарушил санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, расположив аквацентр, в котором оказываются услуги плавания для детей от 1 года до 8 лет, на первом этаже жилого дома.
Сотрудники ведомства обнаружили и другие нарушения. В частности, в центре не было лабораторного контроля за параметрами микроклимата, состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов, уровнями шума и освещенности, не проводились бактериологические и паразитологические исследования смывов с поверхностей, качества воды в ванне бассейна.
Материалы на индивидуального предпринимателя были направлены в суд. Его решением деятельность бассейна (детский аквацентр «Лягушонок») запрещена сроком на 90 суток.
Ранее мы писали, что в сливочном масле казанской фирмы «Молснаб» обнаружили кишечную палочку. Порядка 800 килограммов продукции снято с реализации.
