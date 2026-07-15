Общество
15 июля 00:12
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«Вечерняя Казань»

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Суд признал контракт Буинского театра недействительным

Документ был заключен с нарушением антикоррупционного законодательства.

Суд признал контракт Буинского театра недействительным

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сотрудники городской прокуратуры провели проверку Буинского государственного драматического театра и выявили нарушения, сообщает надзорное ведомство Татарстана.

Так, было установлено, что контракт на постановку спектакля по пьесе был заключен с нарушением законодательства о противодействии коррупции. Согласно контракту, директор театра, являясь непосредственным руководителем учреждения-заказчика, получил право использовать драматическое произведение для постановки спектакля за сумму более 146 тысяч рублей. Второй стороной контракта выступила заместитель директора по финансированию, которая находилась в прямом его подчинении. Личная заинтересованность руководителя театра в заключении контракта с подчиненным учреждением (фактически с самим собой через представителя) противоречит закону, пояснили в ведомстве.  

Буинская прокуратура обратилась в суд, требуя признать этот контракт недействительным, поскольку он был заключен с нарушением закона о противодействии коррупции.  

Суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал директора вернуть театру полученные по контракту деньги.

Ранее мы писали, что почти пятая часть казанцев готова уволиться вслед за руководителем. Смена руководства больше всего влияет на молодежь.

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