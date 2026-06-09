Введена процедура реализации имущества сроком на 6 месяцев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ирину Миронову, мать бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова, признали банкротом, решение принял Арбитражный суд Татарстана. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Была введена процедура реализации имущества, она продлится 6 месяцев — до 1 декабря 2026 года. Финансовым управляющим утвердили члена ассоциации СРО арбитражных управляющих «Лига» Екатерину Житкову.

Самого Миронова признали банкротом в середине мая.

Напомним, суд удовлетворил в отношении Сергея Миронова и членов его семьи иск о взыскании более 437 миллионов рублей в доход государства. Проверка показала, что расходы на покупку недвижимости семьи Миронова не совпадают с заявленными доходами. На него и семью было зарегистрировано 45 объектов недвижимости, еще восемь он продал, а также получал деньги за аренду нежилых помещений.

Ранее мы писали, что Сергей Миронов получил «вольную» после «раскулачивания». Бывшего главу Кировского и Московского районов Казани приговорили к двум годам колонии-поселения — и тут же освободили из-под стражи. Свое наказание подсудимый уже отбыл в СИЗО.

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