Процедуру будет оплачивать государство.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Государственной думой во втором и третьем чтениях принят пакет законов, согласно которым государство будет оплачивать супругам участников СВО процедуры ЭКО и искусственной инсеминации. Прибегнуть к этой процедуре женщины смогут и в случае гибели супругов.

В настоящее время бесплатно сделать ЭКО могут семейные пары, в которых один или оба супруга считаются бесплодными, и одинокие женщины с диагнозом «бесплодие».

Предполагается, что мужчина за свой счет сдает сперму в любом медучреждении и оплачивает ее хранение, заверяя у нотариуса согласие на использование биологического материала в постмортальном периоде и согласие быть записанным отцом ребенка. Если военнослужащий и его супруга пожелают в будущем сделать ЭКО или искусственную инсеминацию на основе этого биоматериала, им не потребуется доказывать государству наличие бесплодия. Если супруг погибнет, его жена вправе бесплатно воспользоваться репродуктивными технологиями для зачатия в течение пяти лет с момента гибели мужа, пишет «Коммерсантъ».

Если инициатива будет одобрена в Совете федерации, изменения вступят в силу с 1 декабря 2026 года.

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