Общество
24 июля 01:04
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Супругам и вдовам участников СВО полагается бесплатное ЭКО

Процедуру будет оплачивать государство.

Супругам и вдовам участников СВО полагается бесплатное ЭКО

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Государственной думой во втором и третьем чтениях принят пакет законов, согласно которым государство будет оплачивать супругам участников СВО процедуры ЭКО и искусственной инсеминации. Прибегнуть к этой процедуре женщины смогут и в случае гибели супругов.  

В настоящее время бесплатно сделать ЭКО могут семейные пары, в которых один или оба супруга считаются бесплодными, и одинокие женщины с диагнозом «бесплодие».  

Предполагается, что мужчина за свой счет сдает сперму в любом медучреждении и оплачивает ее хранение, заверяя  у нотариуса согласие на использование биологического материала в постмортальном периоде и согласие быть записанным отцом ребенка. Если военнослужащий и его супруга пожелают в будущем сделать ЭКО или искусственную инсеминацию на основе этого биоматериала, им не потребуется доказывать государству наличие бесплодия. Если супруг погибнет, его жена вправе бесплатно воспользоваться репродуктивными технологиями для зачатия в течение пяти лет с момента гибели мужа, пишет «Коммерсантъ».  

Если инициатива будет одобрена в Совете федерации, изменения вступят в силу с 1 декабря 2026 года.  

Ранее мы писали, что семьям погибших при атаке на склад Wildberries выплатят 2 млн рублей. Тяжело пострадавшие в результате удара противника сотрудники также получат по одному миллиону рублей от компании.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА

Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

прокуратура РТ
Водитель в Татарстане отрицает вину за смерть ребенка, который разбился о столбы

На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Москва пережила одну из самых крупнейших за несколько лет атак БПЛА за ночь

Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.

Mash
Жена казанского стрелка Галявиева потребовала 400 тысяч за интервью

Девушка утверждала, что замужество — это бескорыстный шаг, однако бесплатно разговаривать с журналистами отказалась.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.