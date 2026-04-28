Свияжск стал лидером среди железнодорожных туров в Татарстане
За три месяца туристские поезда пригородного сообщения перевезли почти 3,5 тысячи человек.
По итогам января — марта самым популярным пригородным железнодорожным туром в Татарстане стало путешествие в музей-заповедник «Остров-град Свияжск». За три месяца туда отправились 700 человек.
По-прежнему популярен среди жителей и гостей Татарстана тур в Кукмор, куда входит обзорная экскурсия по городу и поездка на фабрики посуды и валяльно-войлочного производства, где выпускают знаменитые кукморские валенки.
Высоким спросом пользуется также маршрут Казань – Камаево – «Иске Казан». Всего же за три месяца туристскими поездами пригородного сообщения «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Татарстане, воспользовались порядка 3,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба компании.
Ранее мы писали, что сохранение памятников народов включат по указанию Путина в инвестстандарт. Доклад по реализации поручения должен быть представлен до 1 августа.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.