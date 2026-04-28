За три месяца туристские поезда пригородного сообщения перевезли почти 3,5 тысячи человек.

Автор фото: сайт музея-заповедника

По итогам января — марта самым популярным пригородным железнодорожным туром в Татарстане стало путешествие в музей-заповедник «Остров-град Свияжск». За три месяца туда отправились 700 человек.

По-прежнему популярен среди жителей и гостей Татарстана тур в Кукмор, куда входит обзорная экскурсия по городу и поездка на фабрики посуды и валяльно-войлочного производства, где выпускают знаменитые кукморские валенки.

Высоким спросом пользуется также маршрут Казань – Камаево – «Иске Казан». Всего же за три месяца туристскими поездами пригородного сообщения «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Татарстане, воспользовались порядка 3,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба компании.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.