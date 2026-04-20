Свободные места для парковки во дворах предлагают искать с помощью нейросети
Камера на базе ИИ охватывает до 50 мест.
В городах России свободные места для авто во дворах предлагают искать с помощью нейросети. Об этом сообщает Mash.
Встроенный в камеры ИИ анализирует изображение, определяет свободные места и передает данные в навигатор проезжающих поблизости авто, мотоциклов и мопедов. Одна камера охватывает до 50 мест. В результате водители заранее знают о свободных местах.
Авторами разработки являются выпускники МГТУ имени Баумана. По их словам, с длительным поиском места сталкиваются около 80% водителей, так как авто есть почти у каждого третьего россиянина.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
