Камера на базе ИИ охватывает до 50 мест.

Автор фото: скриншот видео

В городах России свободные места для авто во дворах предлагают искать с помощью нейросети. Об этом сообщает Mash.

Встроенный в камеры ИИ анализирует изображение, определяет свободные места и передает данные в навигатор проезжающих поблизости авто, мотоциклов и мопедов. Одна камера охватывает до 50 мест. В результате водители заранее знают о свободных местах.

Авторами разработки являются выпускники МГТУ имени Баумана. По их словам, с длительным поиском места сталкиваются около 80% водителей, так как авто есть почти у каждого третьего россиянина.

Ранее сообщалось, что дети Татарстана научатся пользоваться ИИ прямо в школе. Школьники научатся писать эффективные запросы и создавать презентации с помощью нейросети.

