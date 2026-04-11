11 апреля 10:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Свыше 100 тысяч тонн зерна из Татарстана отправили в другие регионы России

Россельхознадзор проверил груз на соответствие требованиям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из Татарстана в другие регионы России в 2026 году было отправлено более 100 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, Россельхознадзор проверил груз на соответствие требованиям. В основном использовались железнодорожный и грузовой автотранспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

78 тысяч тонн пшеницы отправили в Краснодарский край, Ульяновскую, Ростовскую и Вологодскую области, Марий Эл, Удмуртию и Чувашию, 8 тысяч тонн льна в Краснодарский край, Калининград и Ростовскую область, 7,7 тысячи тонн ячменя в Удмуртию, Астраханскую области и Краснодарский край, 3 тысячи тонн сои в Калининградскую и Ульяновскую области, 2,5 тысячи тонн кукурузы в Удмуртию и Кировскую область, 1,7 тысячи тонн рапса в Калининградскую область, 1,2 тысячи тонн отрубей пшеничных в Саратовскую область и Мордовию.

Экспертизы груза проверялись в подведомственном Россельхознадзору филиале ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане, карантинных объектов не обнаружено.

Ранее сообщалось, что за три месяца нынешнего года сотрудниками Россельхознадзора было выдано 1742 карантинных сертификата на подкарантинную продукцию, общий вес которой превысил 94 тысячи тонн. Свыше 1000 отобранных образцов прошли проверку в Татарском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

