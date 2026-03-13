Всего в столице республики планируют провести 820 тысяч профилактических осмотров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году в порядке всеобщей диспансеризации репродуктивное обследование пройдут 224,3 тысячи жителей Казани в возрасте от 18 до 49 лет. Также ожидается, что 512,1 тысячи человек пройдут осмотр для отдельных групп взрослого населения. Медики также планируют провести 82,5 тысячи профилактических осмотров и 2,3 тысячи углубленных обследований. В сумме получается свыше 820 тысяч приемов врачей, сообщает мэрия столицы республики.

В течение этого года пройти диспансеризацию могут казанцы 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годов рождения. Люди старше 40 проходят ее ежегодно.

Осмотр состоит из двух этапов. Сначала жителям проводится онкоскрининг для профилактики рака молочной и предстательной желез, легких, толстой кишки. После пациенты посещают офтальмолога, эндокринолога и кардиолога. В случае обнаружения проблем больного направят к соответствующему специалисту.

Диспансеризация реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы рассказывали, что нового появилась в программе диспансеризации. В этом году уже ввели бесплатный генетический тест по ОМС, однако он доступен не всем.

