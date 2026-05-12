Свыше 40% песен в России находятся под угрозой из-за пропаганды наркотиков
Чаще всего упоминания запрещенных веществ встречаются в треках жанра хип-хоп.
С 1 марта 2026 года в России законодательно ужесточили наказание за пропаганду психотропных веществ, и для выполнения этого требования переработать придется 41 процент треков. В противном случае исполнителям, авторам и юридическим лицам грозят блокировки, штрафы, приостановка деятельности и даже уголовная ответственность. Наиболее часто нарушители встречаются в жанре хип-хопа (67 процентов), реже в категории попа и рока (33 процента). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование юридической фирмы Sample Legal.
Эксперты проанализировали свыше 840 песен разных направлений, которые выпустили еще до вступления закона в силу. Из всех прослушанных хип-хоп композиций исправления нужны 50-80 процентов случаев. В поп-каталогах доля песен, требующих исправлений, составляет 7-18 процентов.
Ранее сообщалось, что выпускникам в России запретили танцевать вальс под зарубежные песни. Администрациям школ не понравились классические варианты со Стингом, Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.
Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.