Чаще всего упоминания запрещенных веществ встречаются в треках жанра хип-хоп.

С 1 марта 2026 года в России законодательно ужесточили наказание за пропаганду психотропных веществ, и для выполнения этого требования переработать придется 41 процент треков. В противном случае исполнителям, авторам и юридическим лицам грозят блокировки, штрафы, приостановка деятельности и даже уголовная ответственность. Наиболее часто нарушители встречаются в жанре хип-хопа (67 процентов), реже в категории попа и рока (33 процента). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование юридической фирмы Sample Legal.

Эксперты проанализировали свыше 840 песен разных направлений, которые выпустили еще до вступления закона в силу. Из всех прослушанных хип-хоп композиций исправления нужны 50-80 процентов случаев. В поп-каталогах доля песен, требующих исправлений, составляет 7-18 процентов.

