Свыше двух третей казанцев поддержали высокие штрафы за выброс мусора из авто
Женщины активнее поддерживают борьбу с нечистоплотными водителями.
Около 74 процентов опрошенных жителей Казани поддержали высокие штрафы за выброс мусора из машин. Об этом говорится в опросе сервиса SuperJob.
Сейчас за выкинутый из авто мусор могут оштрафовать до 15 тысяч рублей, юрлицам грозит штраф до 50 тысяч рублей. Против такого наказания выступают около 9 процентов опрошенных. Сами водители поддерживают подобные меры чуть чаще пешеходов (80 процентов и 69 процентов соответственно).
При этом борьбу с мусором, выброшенным из авто, активнее поддерживают женщины — 78 процентов против 70 процентов среди мужчин. Среди мужчин против таких наказаний 13 процентов (5 процентов среди женщин). Им близки такие формулировки, что «мусор выбрасывают из-за отсутствия организации сбора, сортировки, переработки и утилизации».
Ранее сообщалось, что в Казани «заглохла» переработка мусора. В городе закрылась очередная точка сбора вторсырья. Причина - сфера больше не приносит дохода, лишь убытки.
