Общество
12 мая 12:24
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Свыше двух третей казанцев поддержали высокие штрафы за выброс мусора из авто

Женщины активнее поддерживают борьбу с нечистоплотными водителями.

Свыше двух третей казанцев поддержали высокие штрафы за выброс мусора из авто

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Около 74 процентов опрошенных жителей Казани поддержали высокие штрафы за выброс мусора из машин. Об этом говорится в опросе сервиса SuperJob.

Сейчас за выкинутый из авто мусор могут оштрафовать до 15 тысяч рублей, юрлицам грозит штраф до 50 тысяч рублей. Против такого наказания выступают около 9 процентов опрошенных. Сами водители поддерживают подобные меры чуть чаще пешеходов (80 процентов и 69 процентов соответственно).

При этом борьбу с мусором, выброшенным из авто, активнее поддерживают женщины — 78 процентов против 70 процентов среди мужчин. Среди мужчин против таких наказаний 13 процентов (5 процентов среди женщин). Им близки такие формулировки, что «мусор выбрасывают из-за отсутствия организации сбора, сортировки, переработки и утилизации».

Ранее сообщалось, что в Казани «заглохла» переработка мусора. В городе закрылась очередная точка сбора вторсырья. Причина - сфера больше не приносит дохода, лишь убытки.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.