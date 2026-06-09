Общество
9 июня 09:43
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«Вечерняя Казань»

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Свыше миллиона работников собираются легализовать в России в 2026 году

Для каждого региона показатели эффективности устанавливаются индивидуально.

Свыше миллиона работников собираются легализовать в России в 2026 году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Занятость около 1,3 миллиона человек планируется легализовать в 2026 году в России. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передают «Ведомости».

Министр рассказал, что на 2025 год целевой показатель по легализации был 775 тысяч работников, а комиссии смогли вывести из тени порядка 1 миллиона человек. По его словам, такие цели поставлены перед региональными комиссиями по противодействию нелегальной занятости. Для каждого региона показатели эффективности устанавливаются индивидуально.

Сейчас также фиксируются хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказскому федеральному округу, подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место среди ведущих экономик мира по самому низкому уровню безработицы. В марте 2026 года показатель остался на отметке 2,2 процента — это рекордно низкое значение почти за 35 лет. Для сравнения, естественной нормой считается 4–5 процентов.

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