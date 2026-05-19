Луселия Сантус также хочет снимать здесь фильм.

Автор фото: скриншот видео

Известная по главной роли в сериале «Рабыня Изаура» бразильская актриса Луселия Сантус говорила, что была готова съесть свой билет, чтобы остаться в Казани. Об этом на брифинге, посвященном итогам «КазаньФорума», сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Прилетевшая в Казань на форум актриса также побывала на Голубых озерах, где искупалась. Она также хочет снимать здесь фильм. По словам Минуллиной, ей сообщил о реакции актрисы на Казань один из российских журналистов.

«Говорит, она хотела съесть в аэропорту свой билет, чтобы не улетать», — заявила Минуллина.

Ранее сообщалось, что на «КазаньФоруме» министры культуры из 13 стран сами готовили национальные блюда. В новой культурной столице исламского мира прошло несколько ключевых мероприятий для развития сотрудничества в отрасли. Также была проведена XV сессия генеральной конференции ИСЕСКО, в которой приняли участие 10 министров образования из Египта, Йемена, Ливии, Мальдив и других стран, а также три замминистра из Казахстана, Омана и Узбекистана.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.