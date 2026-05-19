19 мая 18:01
Таиланд сократит для россиян безвизовый режим до 30 дней, но есть лазейка

Можно продлить безвизовое пребывание, оплатив сбор.

Для россиян и жителей еще 90 стран Таиланд сократит безвизовый режим с 60 до 30 дней, однако можно воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания. Об этом пишет ТАСС.

Российские туристы могут оплатить сбор в размере 1,9 тысячи батов (58 долларов) в любом иммиграционном офисе до истечения срока действия безвизового штампа, после чего они смогут находиться в стране без визы еще 30 дней. Также можно оформить электронную туристическую визу.

При этом в отношении всех туристов 30-дневный безвизовый режим ограничат «двумя пересечениями сухопутной границы в течение года».

Ранее сообщалось, что с 11 мая россияне могут ездить в Саудовскую Аравию без виз. Вступил в силу межправительственное соглашение, которое отменяет визовые требования для владельцев всех видов паспортов. В МИД отметили, что взаимный турпоток между странами уже заметно растёт. За 2025 год число поездок саудовских подданных в Россию выросло более чем на 35 процентов, а россиян в королевство — на 42 процента. Новый безвизовый режим призван ускорить эти обмены ещё сильнее.

