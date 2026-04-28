Талия Минуллина: «Каждый ОКН - это возможность для инвесторов заработать»
Объекты культурного наследия в Татарстане теперь доступны на инвестпортале и инвесткарте.
Каждый объект культурного наследия в Татарстане - это возможность для инвесторов заработать. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
АИР Татарстана разместило на инвестиционном портале и инвесткарте объекты культурного наследия, продающиеся за рубль. Для таких проектов предусмотрены льготные кредиты. Стандартная ставка составляет девять процентов, а для отелей - шесть процентов.
На карте можно найти объекты, подлежащие реставрации. Более того, там представлена архитектурная визуализация каждого объекта, созданная с помощью ИИ.
Спикер отметила, что такие объекты выгодны для реставрации, поскольку там уже проведены инженерные сети, есть фундамент, фасад, архитектурное решение. Таким образом, для инвесторов снимается ряд вопросов.
Ранее глава Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин заявил, что Татарстан до 2031 года планирует продать инвесторам за рубль 41 объект культурного наследия. За последние годы удалось вовлечь в хозяйственный оборот 25 исторических объектов.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.