Объекты культурного наследия в Татарстане теперь доступны на инвестпортале и инвесткарте.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Каждый объект культурного наследия в Татарстане - это возможность для инвесторов заработать. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

АИР Татарстана разместило на инвестиционном портале и инвесткарте объекты культурного наследия, продающиеся за рубль. Для таких проектов предусмотрены льготные кредиты. Стандартная ставка составляет девять процентов, а для отелей - шесть процентов.

На карте можно найти объекты, подлежащие реставрации. Более того, там представлена архитектурная визуализация каждого объекта, созданная с помощью ИИ.

Спикер отметила, что такие объекты выгодны для реставрации, поскольку там уже проведены инженерные сети, есть фундамент, фасад, архитектурное решение. Таким образом, для инвесторов снимается ряд вопросов.

Ранее глава Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин заявил, что Татарстан до 2031 года планирует продать инвесторам за рубль 41 объект культурного наследия. За последние годы удалось вовлечь в хозяйственный оборот 25 исторических объектов.

