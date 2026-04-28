Общество
28 апреля 14:46
Автор материала:Алина Камалютдинова

Талия Минуллина: «Каждый ОКН - это возможность для инвесторов заработать»

Объекты культурного наследия в Татарстане теперь доступны на инвестпортале и инвесткарте.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Каждый объект культурного наследия в Татарстане - это возможность для инвесторов заработать. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

АИР Татарстана разместило на инвестиционном портале и инвесткарте объекты культурного наследия, продающиеся за рубль. Для таких проектов предусмотрены льготные кредиты. Стандартная ставка составляет девять процентов, а для отелей - шесть процентов.

На карте можно найти объекты, подлежащие реставрации. Более того, там представлена архитектурная визуализация каждого объекта, созданная с помощью ИИ.

Спикер отметила, что такие объекты выгодны для реставрации, поскольку там уже проведены инженерные сети, есть фундамент, фасад, архитектурное решение. Таким образом, для инвесторов снимается ряд вопросов.

Ранее глава Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин заявил, что Татарстан до 2031 года планирует продать инвесторам за рубль 41 объект культурного наследия. За последние годы удалось вовлечь в хозяйственный оборот 25 исторических объектов.

Популярное
прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

соцсети
Беспилотник влетел в многоэтажку в Самаре: взрыв разбудил жителей в пять утра

Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
