Общество
17 марта 22:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан намерен ограничить ввоз скота из неблагополучных регионов

Речь идет о ящуре, сибирской язве и бруцеллезе.

Автор фото: РИА Новости

В комплексный план мероприятий по профилактике заболеваний скота в Татарстане хотят добавить пункты, позволяющие ограничивать ввоз сельскохозяйственных животных и животноводческой продукции из неблагополучных по ящуру, сибирской язве и бруцеллезу регионов. Проект распоряжения Кабинета министров республики находится на антикоррупционной экспертизе.  

«Обеспечение ограничения ввоза сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения на территорию Республики Татарстан из субъектов Российской Федерации, неблагополучных по ящуру», — говорится в документе.  

В список профилактических мер добавят аналогичные пункты по сибирской язве и бруцеллезу. Меры будут вводиться «в зависимости от эпизоотической ситуации», уточняется в проекте распоряжения. Отвечать за их исполнение будут Управление Россельхознадзора по Татарстану, Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ, министерство внутренних дел по РТ и владельцы животных.

Ранее сообщалось, что молодые россияне все чаще заболевают раком из-за колбасы. При наличии подозрений не стоит гадать — пройти онкоскрининг можно во время диспансеризации или просто по направлению от терапевта.

