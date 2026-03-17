Татарстан намерен ограничить ввоз скота из неблагополучных регионов
Речь идет о ящуре, сибирской язве и бруцеллезе.
В комплексный план мероприятий по профилактике заболеваний скота в Татарстане хотят добавить пункты, позволяющие ограничивать ввоз сельскохозяйственных животных и животноводческой продукции из неблагополучных по ящуру, сибирской язве и бруцеллезу регионов. Проект распоряжения Кабинета министров республики находится на антикоррупционной экспертизе.
«Обеспечение ограничения ввоза сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения на территорию Республики Татарстан из субъектов Российской Федерации, неблагополучных по ящуру», — говорится в документе.
В список профилактических мер добавят аналогичные пункты по сибирской язве и бруцеллезу. Меры будут вводиться «в зависимости от эпизоотической ситуации», уточняется в проекте распоряжения. Отвечать за их исполнение будут Управление Россельхознадзора по Татарстану, Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ, министерство внутренних дел по РТ и владельцы животных.
