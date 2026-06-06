Деньги пойдут на компенсацию затрат на муку и зерно для социального хлеба.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В бюджете Татарстана на 2026 год предусмотрели 310 миллионов рублей для поддержки хлебопекарных предприятий. Как сообщили в министерстве финансов республики, средства пойдут на возмещение части расходов, связанных с производством так называемых социальных хлебов, — в первую очередь на закупку муки и зерна.

Размер субсидии составит не более шести рублей на один килограмм продукции. Так власти рассчитывают сдержать цены на самый доступный хлеб для жителей.

Ранее сообщалось, что мировые цены на масло достигли максимума с 2022 года. Подсолнечное масло подорожало на 1,3 процента.

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