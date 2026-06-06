Татарстан направил 310 млн рублей на субсидии хлебопекам
Деньги пойдут на компенсацию затрат на муку и зерно для социального хлеба.
В бюджете Татарстана на 2026 год предусмотрели 310 миллионов рублей для поддержки хлебопекарных предприятий. Как сообщили в министерстве финансов республики, средства пойдут на возмещение части расходов, связанных с производством так называемых социальных хлебов, — в первую очередь на закупку муки и зерна.
Размер субсидии составит не более шести рублей на один килограмм продукции. Так власти рассчитывают сдержать цены на самый доступный хлеб для жителей.
Ранее сообщалось, что мировые цены на масло достигли максимума с 2022 года. Подсолнечное масло подорожало на 1,3 процента.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Однако есть ряд критериев.
Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.
Пассажирка приехала к берегу на такси, а потом пропала.
Только за первый квартал медучреждения закупились препаратами на 2,2 миллиарда рублей.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.