Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На выплату пособия по уходу за детьми до полутора лет Соцфонд направил более 19 миллионов рублей. Деньги полагаются не только матери, но и отцам или другим родственникам, ухаживающим за несовершеннолетними. Официально трудоустроенным выплату оформляют одновременно с отпуском по уходу, а неработающим нужно обратиться в отделение. Размер выплат фиксированный - 10 669,64 рубля в месяц.

Для неработающих родителей пособие назначаетс автоматически только после комплексной оценки нуждаемости. Специалисты проверяют доходы и имущество семьи. Исключением может стать ситуация, когда ухаживающего за ребенком во время отпуска уволили или если это человек, обучающийся очно в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования.

Как отметил управляющий Отделением Соцфонда России по Татарстану Эдуард Вафин, главная задача — сделать так, чтобы каждая семья с маленькими детьми получала положенную поддержку своевременно и без лишних сложностей.

