В регионе реализуют 50 республиканских программ, 6 национальных проектов и 3 госпрограммы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По развитию строительного комплекса Татарстан является безусловным лидером среди регионов Приволжья, об этом сообщили в ходе заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа. Данные с заседания передает пресс-служба Госсовета республики.

Татарстан по объему ввода жилья занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое в стране. В среднем на одного жителя республики вводится 0,874 «квадрата» жилья, обеспеченность жилой площадью — 30,3 квадратного метра (по России — 29,4 квадратного метра). В прошлом году в Татарстане введено более 3,5 миллиона квадратных метра жилья, из них 2,4 миллиона квадратных метров — индивидуальное жилищное строительство, 1,1 миллиона квадратных метров — многоквартирные жилые дома. По программе социальной ипотеки сдано 162 тысячи «квадратов» жилья. План этого года – 3,1 миллиона квадратных метров, на начало июня уже сдано 1,8 миллиона «квадратов» (58,3% от плана).

Помимо этого, в регионе реализуется 50 республиканских программ, 6 национальных проектов и 3 госпрограммы, запланированы строительство и капремонт 3745 объектов на сумму 152,42 миллиарда рублей.

И.о. спикера Госсовета РТ Марат Ахметов рассказал, что программа комплексного развития территорий Татарстана связана с их переустройством, она охватывает те зоны, которым ранее этого внимания не хватало. Сейчас в программе три десятка комплексных территорий, по его словам, Татарстан выгодно отличается в целом по стране.

«Кадровые вопросы в республике также решаются комплексно. Пять вузов, 35 учебных организаций профобразования готовят кадры для строительства», — подчеркнул и.о. спикера.

Ранее сообщалось, что cтроительная отрасль в Татарстане столкнулась с финансовыми ограничениями. На качество строительства влияет проектирование, выбор материалов, квалификация персонала, технологии и оборудование, соблюдение строительных норм и стандартов, климатические условия, организация строительного процесса, управление и менеджмент, экологические аспекты.

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