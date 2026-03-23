В среднем водители республики получают меньше 52 тысяч рублей в месяц.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Занятые в такси жители Татарстана в среднем имеют не самую высокую оплату по России. Республика даже не вошла в топ-10 регионов страны по этому показателю. Как посчитали аналитики «Авито Подработки», зарабатывать таким трудом получается в пределах 52 тысяч в месяц.

Однако и здесь все индивидуально — доход зависит от конкретного тарифа, количества заказов, времени суток и, в конце концов, от продолжительности рабочего времени. Пассажиры также оставляют чаевые. Поэтому ставить крест на этом направлении в республике не стоит.

Первые места ожидаемо заняли Москва и Санкт-Петербург с зарплатами 105 508 рублей и 85 151 рубль соответственно. Замыкает топ-10 Амурская область с доходом чуть менее 52 тысяч.

Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка», поделился статистикой: на рынке все больше становится вакансий, которые открыты для студентов и других категорий россиян. Такси как раз и привлекает соискателей гибким графиком, который можно совмещать с другими делами.

Ранее Татарстан занял первое место в топе перспективности трудоустройства весной среди регионов России. Это обусловлено средним доходом по республике в 80 тысяч рублей, который превышает прожиточный минимум в несколько раз.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.