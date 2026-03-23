Татарстан не попал в топ по заработной плате таксистов
В среднем водители республики получают меньше 52 тысяч рублей в месяц.
Занятые в такси жители Татарстана в среднем имеют не самую высокую оплату по России. Республика даже не вошла в топ-10 регионов страны по этому показателю. Как посчитали аналитики «Авито Подработки», зарабатывать таким трудом получается в пределах 52 тысяч в месяц.
Однако и здесь все индивидуально — доход зависит от конкретного тарифа, количества заказов, времени суток и, в конце концов, от продолжительности рабочего времени. Пассажиры также оставляют чаевые. Поэтому ставить крест на этом направлении в республике не стоит.
Первые места ожидаемо заняли Москва и Санкт-Петербург с зарплатами 105 508 рублей и 85 151 рубль соответственно. Замыкает топ-10 Амурская область с доходом чуть менее 52 тысяч.
Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка», поделился статистикой: на рынке все больше становится вакансий, которые открыты для студентов и других категорий россиян. Такси как раз и привлекает соискателей гибким графиком, который можно совмещать с другими делами.
Ранее Татарстан занял первое место в топе перспективности трудоустройства весной среди регионов России. Это обусловлено средним доходом по республике в 80 тысяч рублей, который превышает прожиточный минимум в несколько раз.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.